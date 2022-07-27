МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi Motors по итогам первого квартала 2022-2023 финансового года, завершившегося 30 июня, увеличил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в 6,3 раза — до 38,56 миллиарда иен (282 миллионов долларов), говорится в сообщении компании. Mercedes-Benz оценил издержки от приостановки работы в России

Прибыль на акцию составила 25,91 иены (0,19 доллара) против прибыли в 4,09 иены (0,03 доллара) в аналогичном периоде предыдущего фингода. Выручка Mitsubishi Motors выросла на 22,4% год к году, до 528,698 миллиарда иен (3,9 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 30,8 миллиарда иен (225,7 миллиона долларов), что в 2,9 раза выше показателя годом ранее. Мировые продажи компании в отчетном квартале сократились на 6% в годовом исчислении, до 217 тысяч единиц.

По итогам всего 2022-2023 фингода Mitsubishi Motors ожидает получить чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в 90 миллиардов иен (660 миллионов долларов). Также компания прогнозирует рост выручки в 1,4 раза, до 2,35 триллиона иен (17,2 миллиарда долларов).

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.