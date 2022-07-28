МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., приходящийся на головную компанию, в прошлом полугодии составил 2,443 миллиарда долларов по сравнению с прибылью в 3,823 миллиарда годом ранее, сообщается в отчете компании. Скорректированная операционная прибыль Airbus снизилась во втором квартале

Разводненный убыток в пересчете на акцию в январе-июне текущего года составил 0,61 доллара против прибыли в 0,95 доллара за аналогичный период в прошлом году. Выручка Ford составила 74,666 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 18,6%.

Чистая прибыль за второй квартал составила 667 миллионов долларов, что на 18,9% больше год к году. Разводненная прибыль на акцию в апреле-июне составила 0,16 доллара после 0,14 доллара в прошлом году. Скорректированный показатель составил 0,68 при прогнозе в 0,45 доллара. Квартальная выручка при этом увеличилась в полтора раза, до 40,19 миллиарда долларов при прогнозе в 37,05 миллиарда.

Акции Ford дорожают на постмаркете на 6,4%.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.