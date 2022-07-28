МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании по итогам первого полугодия снизилось на 19,2% в годовом выражении — до 403,131 тысячи единиц, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Объем выданных россиянам автокредитов снизился в первом полугодии на 43%

Таким образом, это полугодие стало худшим с 2009 года, отмечает организация.

Производство автомобилей для внутреннего рынка в минувшем полугодии выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 86,368 тысячи машин, а число автомобилей, отправляемых на экспорт, упало на 23,9% — до 316,763 тысячи.

В июне при этом объем производства автомобилей в стране вырос на 5,6% в годовом выражении — до 72,946 тысячи машин. Показатель растет уже второй месяц подряд. Кроме того, этот июнь стал лучшим с начала пандемии, однако показатели все еще ниже уровня 2019 года.