МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль французского автомобильного концерна Stellantis (бывшие Fiat и PSA), приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2022 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,96 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании. Mercedes-Benz оценил издержки от приостановки работы в России

Выручка за отчетный период увеличились на 21% — до 87,999 миллиарда евро.

"В сложных глобальных условиях мы продолжаем идти вперед, демонстрируя выдающиеся результаты и реализуя нашу смелую стратегию по электромобилям. Вместе с устойчивостью, гибкостью и предпринимательским мышлением наших сотрудников, а также с нашими инновационными партнерами мы превращаем Stellantis в устойчивую мобильную технологическую компанию, которая соответствует будущему", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Карлоса Тавареса (Carlos Tavares).

Stellantis — транснациональная автомобильная корпорация, созданная в прошлом году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.