МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого квартала 2022-2023 финансового года (завершился 30 июня) составила 47,112 миллиарда иен (344 миллиона долларов), сократившись в 2,4 раза в годовом выражении, сообщается в отчете компании. Toyota ограничила работу одного из заводов в Японии

Прибыль на акцию за три месяца составила 12,04 иены (0,09 доллара) против прибыли в 29,26 (0,21 доллара) годом ранее. Выручка Nissan Motor по итогам отчетного периода при этом выросла на 6,4% — до 2,137 триллиона иен (15,5 миллиарда долларов). Операционная прибыль сократилась на 14,2% — до 64,9 миллиарда иен (473,8 миллиона долларов).

Продажи автомобилей за период снизились на 21,8% в годовом выражении, до 819 тысяч машин, при этом в Северной Америке показатель уменьшился на 34,8%, в Европе — на 25,2%, в Китае — на 15,2%. В Японии продажи сократились лишь на 0,1%.

Компания отмечает, что пандемия по-прежнему остается основным негативным фактором, который несет в себе дефицит полупроводников, увеличение цен материалов, а также сбои в цепочках поставок.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.