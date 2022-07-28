МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group по итогам первого полугодия 2022 года выросла на 25,8% и достигла 10,638 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя. Nissan отчитался о снижении прибыли в 2,4 раза

Операционная прибыль за отчетный период составила 12,828 миллиарда евро, что на 12,9% больше прошлогоднего показателя. Выручка выросла на 2%, до 132,285 миллиарда долларов. Продажи автомобилей группы Volkswagen за шесть месяцев уменьшились на 14% в годовом выражении, до 4 миллионов штук.

Во втором квартале Volkswagen получил прибыль в 3,914 миллиарда евро, что на 22,3% меньше, чем год назад. Выручка компании увеличилась на 3,3% — до 69,543 миллиарда евро. Компания также получила операционную прибыль за отчетный период в 4,735 миллиарда евро, что на 27,7% ниже прошлогоднего показателя. Продажи Volkswagen за квартал уменьшились на 13,5% в годовом выражении, до 2,011 миллиона автомобилей.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.