МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Продажи грузовых автомобилей в России в первом полугодии снизились на 17% к аналогичному периоду прошлого года, и по итогам года падение может составить 30%, следует из обзора "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), который есть в распоряжении РИА Новости. "Камаз" спрогнозировал падение рынка тяжелых грузовиков

Продажи грузовиков в январе-июне сократились на 17%, автобусов — выросли на 3%. "Уменьшение объемов международных перевозок и снижение торгового оборота могут привести к ухудшению финансового состояния автотранспортных компаний, что вместе с возможными перебоями в поставках комплектующих вызовет замедление обновления парков грузовой техники", — говорится в обзоре транспортного комплекса России по предварительным итогам первого полугодия 2022 года.

Уточняется, что объем продаж грузовиков в РФ в июне упал более чем на 40% год к году, а продажи автобусов сократились на 37%, при этом в сравнении с майскими показателями оба сегмента демонстрируют устойчивый рост (+33,3% и +15,8% соответственно).

"По итогам 2022 года ожидается падение продаж грузовых автомобилей на 30%. Сокращение продаж автобусов по итогам 2022 года будет менее резким (-15%), поскольку не так сильно зависит от поставок иностранных комплектующих", — говорится в обзоре.