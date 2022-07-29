МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, требовавшей признать незаконной продажу "Лукойлом" алмазодобывающей компании "АГД Даймондс" дочерней структуре "Открытие Холдинга" — ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ), следует из информации в картотеке арбитражных дел. Новак поручил ФАС проверить причины медленной газификации в России

Одним из оснований прекращения производства по делу является утверждение судом мирового соглашения. Ранее стороны говорили о заключении такого соглашения. На заседании 28 июля суд перевел слушания в закрытый режим, а по окончании заседания представители сторон отказались сообщить журналистам его результат.

ФАС оспаривала состоявшуюся в мае 2017 года сделку, в результате которой ОПИ (единственный участник — "Открытие Холдинг") приобрело 100% акций АО "АГД Даймондс" (бывшая "Архангельскгеолдобыча") у "Лукойла" за 1,45 миллиарда долларов. По данным ФАС, эта сделка, несмотря на одобрение правительственной комиссии, нарушила закон об иностранных инвестициях в российские стратегические компании.

"АГД Даймондс" занимается разработкой алмазного месторождения имени В.П. Гриба.