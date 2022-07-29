МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 15 августа переходит на полный режим работы, сейчас на предприятии действует четырёхдневная рабочая неделя, сообщает профсоюз предприятия.

"На оперативном совещании первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа 28 июля был рассмотрен и согласован членами профкома важный проект приказа "О работе с 15 августа 2022 г."… В соответствии с данным приказом и планом производства на 2022 год, с 15 по 28 августа 2022 г. устанавливается следующий режим работы подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства: Granta – пять дней в неделю с понедельника по пятницу в две смены; Niva – пять дней в неделю с понедельника по пятницу в одну смену", — говорится в сообщении.

Уточняется также, что далее, с 29 августа по 27 ноября, будет следующий режим работы подразделений автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства: Granta – шесть дней в неделю с понедельника по субботу в две смены, Niva – шесть дней в неделю с понедельника по субботу в одну смену, на платформе В0 – шесть дней в неделю с понедельника по субботу в две смены.

Этот приказ отменяет некоторые приказы главы предприятия, среди которых — от 24 июня №275 и от 6 июля №291 "О введении режима неполной рабочей недели".

Работа столовых, здравпунктов и пассажирского транспорта будет организована в соответствии с изменённым порядком работы, также уточняется в сообщении.