Агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг МОЭК на уровне "ruAA+" со стабильным прогнозом
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) рейтинг по обновленной методологии на уровне "ruAA+", прогноз рейтинга стабильный, сообщается на сайте агентства.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" на уровне ruAA+. Прогноз по рейтингу — стабильный", — говорится в сообщении.
Риск-профиль теплосетевой отрасли оценивается агентством как сильный, рыночные и конкурентные позиции компании — как умеренно высокие. Отмечается, что уровень физического износа основного теплосетевого оборудования МОЭК находится на среднем уровне, а компания ведет свою деятельность там, где высоки среднедушевые доходы населения, поэтому критерий рынка сбыта оценивается на высоком уровне. При этом, риски, связанные с концентрацией бизнеса, отсутствуют, а теплосетевые активы компании распределены географически в значительной степени, кроме того, все объекты застрахованы в страховой компании с высоким рейтинговым классом.
Добавляется, что уровень долговой нагрузки оценивается позитивно, также агентство оценивает фактор рентабельности компании на уровне выше среднего. Кроме того, агентство позитивно оценивает присутствие в капитале "МОЭК" собственника с высоким уровнем кредитоспособности — "Газпрома" через дочерний "Газпром энергохолдинг" и принимает во внимание значимость компании для родительской группы.
"Блок корпоративных рисков оценивается на высоком уровне. Качество корпоративного управления и уровень информационной транспарентности имеют положительную оценку, из недостатков отмечается отсутствие коллегиального исполнительного органа, а также отсутствие независимых членов в составе совета директоров компании. Стратегические планы компании, продемонстрированные агентству, содержат исчерпывающую информацию по операционным и финансовым показателям. Система управления рисками соответствует профилю рисков, принимаемых на себя компанией", — также говорится в сообщении.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.
https://1prime.ru/business/20220729/837643518.html