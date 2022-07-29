МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) рейтинг по обновленной методологии на уровне "ruAA+", прогноз рейтинга стабильный, сообщается на сайте агентства. Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до "С"

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" на уровне ruAA+. Прогноз по рейтингу — стабильный", — говорится в сообщении.

Риск-профиль теплосетевой отрасли оценивается агентством как сильный, рыночные и конкурентные позиции компании — как умеренно высокие. Отмечается, что уровень физического износа основного теплосетевого оборудования МОЭК находится на среднем уровне, а компания ведет свою деятельность там, где высоки среднедушевые доходы населения, поэтому критерий рынка сбыта оценивается на высоком уровне. При этом, риски, связанные с концентрацией бизнеса, отсутствуют, а теплосетевые активы компании распределены географически в значительной степени, кроме того, все объекты застрахованы в страховой компании с высоким рейтинговым классом.

Добавляется, что уровень долговой нагрузки оценивается позитивно, также агентство оценивает фактор рентабельности компании на уровне выше среднего. Кроме того, агентство позитивно оценивает присутствие в капитале "МОЭК" собственника с высоким уровнем кредитоспособности — "Газпрома" через дочерний "Газпром энергохолдинг" и принимает во внимание значимость компании для родительской группы.

"Блок корпоративных рисков оценивается на высоком уровне. Качество корпоративного управления и уровень информационной транспарентности имеют положительную оценку, из недостатков отмечается отсутствие коллегиального исполнительного органа, а также отсутствие независимых членов в составе совета директоров компании. Стратегические планы компании, продемонстрированные агентству, содержат исчерпывающую информацию по операционным и финансовым показателям. Система управления рисками соответствует профилю рисков, принимаемых на себя компанией", — также говорится в сообщении.

МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.