МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Отсутствие в России инвестора, готового вкладывать в развитие электромобилей и оснащение трасс зарядными станциями для них, мешает массовому переходу населения на электротранспорт, рассказал РИА Новости эксперт НТИ EnergyNet по направлению потребительских сервисов, глава компании "Яблочков" Алексей Моторенко. 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на презентации автомобилей проекта "Кортеж" в Москве. 23 мая 2018

Мантуров рассказал, когда выпустят первые электромобили в России

"Сейчас необходимо заниматься связкой городов – оснащать зарядными станциями трассы и магистрали, чтобы люди могли путешествовать, чтобы коммерческие организации пересаживались на электротранспорт. Но для развития подобной междугородней сети не хватает инвестора, который решит вдолгую вкладывать деньги в России", — считает Моторенко.

По его словам, необходимо, чтобы кто-то согласился в нынешних условиях проинвестировать в создание базовой сети и затем смог следующие 30 лет на этом зарабатывать. "Это очевидное направление развития инвестиционной политики игроков рынка АЗС, сетевых и генерирующих компаний, поэтому нет причин, чтобы эти процессы не происходили в России", — уверен он.

Создание национальной сети, по мнению эксперта, решит проблему "психологического барьера", который мешает потребителям массово переходить на электромобили. "Потребители боятся, что после покупки электромобиля они будут "заперты" в своем населенном пункте, не смогут отправиться в путешествие или купить дачу в 200 километрах от города", — объяснил Моторенко.

Эксперт рассказал, что в России производством зарядных станций занимаются с середины 2010-х. Их внедрением на территории страны занимается ряд компаний с госучастием ("Россети", "Русгидро"), а также некоторые частные компании. Моторенко добавил, что сейчас РФ значительно отстает по уровню развития зеленой мобильности от стран Европы и Северной Америки, и хоть темпы наращиваются, но не быстро.

В то же время Моторенко отметил, что уход зарубежных игроков из России скажется на сегменте зарядных станций негативно. "Это, безусловно, ослабляет конкуренцию. Значит, цены для конечного потребителя начнут расти, а скорость развития и запрос рынка на более технологичные решения упадет, что ослабит нас в долгосрочной перспективе", — заключил эксперт.