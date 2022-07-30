МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Отсутствие в России инвестора, готового вкладывать в развитие электромобилей и оснащение трасс зарядными станциями для них, мешает массовому переходу населения на электротранспорт, рассказал РИА Новости эксперт НТИ EnergyNet по направлению потребительских сервисов, глава компании "Яблочков" Алексей Моторенко. Мантуров рассказал, когда выпустят первые электромобили в России

"Сейчас необходимо заниматься связкой городов – оснащать зарядными станциями трассы и магистрали, чтобы люди могли путешествовать, чтобы коммерческие организации пересаживались на электротранспорт. Но для развития подобной междугородней сети не хватает инвестора, который решит вдолгую вкладывать деньги в России", — считает Моторенко.

По его словам, необходимо, чтобы кто-то согласился в нынешних условиях проинвестировать в создание базовой сети и затем смог следующие 30 лет на этом зарабатывать. "Это очевидное направление развития инвестиционной политики игроков рынка АЗС, сетевых и генерирующих компаний, поэтому нет причин, чтобы эти процессы не происходили в России", — уверен он.

Создание национальной сети, по мнению эксперта, решит проблему "психологического барьера", который мешает потребителям массово переходить на электромобили. "Потребители боятся, что после покупки электромобиля они будут "заперты" в своем населенном пункте, не смогут отправиться в путешествие или купить дачу в 200 километрах от города", — объяснил Моторенко.

Эксперт рассказал, что в России производством зарядных станций занимаются с середины 2010-х. Их внедрением на территории страны занимается ряд компаний с госучастием ("Россети", "Русгидро"), а также некоторые частные компании. Моторенко добавил, что сейчас РФ значительно отстает по уровню развития зеленой мобильности от стран Европы и Северной Америки, и хоть темпы наращиваются, но не быстро.

В то же время Моторенко отметил, что уход зарубежных игроков из России скажется на сегменте зарядных станций негативно. "Это, безусловно, ослабляет конкуренцию. Значит, цены для конечного потребителя начнут расти, а скорость развития и запрос рынка на более технологичные решения упадет, что ослабит нас в долгосрочной перспективе", — заключил эксперт.