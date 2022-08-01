МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco приобретает подразделение американской Valvoline, занимающееся производством и распространением автомобильных смазочных материалов и химии, за 2,65 миллиарда долларов, следует из релиза Aramco. Reuters: Saudi Aramco повысила цены на нефть на август для Азии

"Нефтяная компания Саудовской Аравии (Aramco) сегодня объявила о подписании соглашения о покупке Valvoline Global Products за 2,65 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Приобретение Valvoline Global Products дополнит линейку смазочных материалов премиум-класса Saudi Aramco, а также оптимизирует глобальное производство базовых масел и расширит возможности компании в сфере разработки и исследования.

Завершение сделки требует выполнения соответствующих условий, а также получения разрешения регулирующих органов.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.