МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров в РФ в сентябре закончится, такие решения далее будут приниматься точечно, поскольку в условиях сильного рубля такой механизм усиливает давление на российский бизнес, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Решетников допустил продление некоторых нулевых пошлин в рамках ЕАЭС

Весной текущего года Евразийской экономической комиссией было принято решение о временном обнулении пошлин на ввоз в ЕАЭС примерно 1,3 тысячи видов товаров. Оно действует до 30 сентября.

"Решение об обнулении пошлин принималось в другой ситуации, при другом абсолютно курсе", — сказал Решетников на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

Он отметил, что министерства и ведомства в настоящий момент внимательно смотрят и обсуждают, какие из обнуленных пошлин стоит продлевать на октябрь и дальше. "Но в общем и целом настрой всех ведомств и наш настрой, что в сентябре массовое обнуление пошлин закончится и дальше мы будет принимать только уже точечные решения", — отметил глава Минэкономразвития.

По его словам, курс рубля крепкий и российские производители чувствуют и обращают внимание на усилившуюся конкуренцию на потребительском рынке, а возврат пошлин вернет в некоторой степени часть защиты и поможет производителям из РФ.