МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Испанский ювелирный бренд Tous возобновил продажи своей продукции в России как онлайн, так и в магазинах компании, передает корреспондент РИА Новости. Подсчитаны иностранные бренды, сменившие названия на российские

При этом, как сообщил РИА Новости один из сотрудников магазина, работа бренда в России осуществляется через официального партнера — Rashel Group.

Так, ювелирные украшения представлены теперь на сайте Rashel. "Это как новое юридическое лицо, но все товары там наши — оригинальные", — отметил собеседник агентства.

Бренд Tous перестал работать в России в начале марта, сославшись на сложности, с которыми столкнулась компания.

Теперь магазины бренда снова открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и других городах, где они работали до перерыва.