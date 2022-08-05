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Испанский ювелирный бренд Tous возобновил продажи в России
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Испанский ювелирный бренд Tous возобновил продажи своей продукции в России как онлайн, так и в магазинах компании, передает корреспондент РИА Новости. При этом, как сообщил РИА... ПРАЙМ, 05.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Испанский ювелирный бренд Tous возобновил продажи своей продукции в России как онлайн, так и в магазинах компании, передает корреспондент РИА Новости.
При этом, как сообщил РИА Новости один из сотрудников магазина, работа бренда в России осуществляется через официального партнера — Rashel Group.
Так, ювелирные украшения представлены теперь на сайте Rashel. "Это как новое юридическое лицо, но все товары там наши — оригинальные", — отметил собеседник агентства.
Бренд Tous перестал работать в России в начале марта, сославшись на сложности, с которыми столкнулась компания.
Теперь магазины бренда снова открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и других городах, где они работали до перерыва.