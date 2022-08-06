МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Дефицита одежды в России с уходом крупных иностранных брендов не будет, люди продолжат покупать вещи на маркетплейсах, в секондхендах, у отечественных ритейлеров, а также локальных марок и в ателье, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов. Подсчитаны иностранные бренды, сменившие названия на российские

"Дефицита одежды не будет. Ее можно будет купить интернете — на маркетплейсах, в соцсетях, в магазинах брендов, в селективных и обычных секондхендах, на вещевых рынках. За последние годы подрос российский "брендовый" масс-маркет с собственным производством. Благодаря цифровой революции больший интерес вызывают ателье. И широкое распространение получат партнерские стратегии – универмаги и альянсы", — считает Баженов.

По его словам, в последние годы отечественные фабрики легкой промышленности только на 20% производили продукцию для потребительского рынка – остальное занимал госзаказ. "При этом сами производства в доковидном 2019 году не были востребованы потребительским ритейлом и были задействованы только на 60%. Сейчас предприятия легпрома задействованы на 100%. Во время ковида вырос госзаказ на СИЗы (средства индивидуальной защиты), одновременно в 2 раза выросли маркетплейсы и в 3 раза – количество зарегистрированных на них поставщиков", — добавил эксперт.

Кроме того, по мнению Баженова, перепродажа одежды и индивидуальный пошив, который начал набирать популярность, также поспособствуют развитию рынка и отсутствию дефицита одежды в стране.

"Важно понимать, что "дефицит брендов" – это не дефицит одежды. У нас нет нехватки товара, у нас нехватка брендов — идеальных образов, моделирующих стиль жизни людей. И эта ниша большая — в сотнях миллиардов рублей, поэтому даже если 2-3 китайских и турецких бренда-ритейлера зайдут на рынок, они не смогут занять эту нишу в головах. Люди предпочтут локальных талантливых дизайнеров, умеющих работать не только с ценообразованием и производством, но и со "сторителлингом", удержанием внимания людей через образы", — заключил он.

В марте модные дома и fashion-группы Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel и другие сообщили о том, что временно закрывают свои бутики в России. В массовом сегменте о приостановке работы своих магазинов сообщили Marks & Spencer (M&S) и корпорация Inditex, которая была представлена магазинами под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Также крупная сеть Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Однако позже открыла свои магазины в торговых центрах для продажи остатков.