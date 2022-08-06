МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В условиях отсутствия поставок первыми с российского авторынка уйдут те компании, у которых нет в России собственных заводов и крупных активов, рассказал "Газете.ру" независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Эксперт назвал важный плюс параллельного импорта для автовладельцев

"Понятно, что первыми кандидатами на сворачивание деятельности становятся премиум-марки: Lexus, Infiniti, Jaguar, Land Rover и Volvo. Они уже распродают остатки. Думаю, что Porsche, Jaguar, Land Rover и Volvo наверняка уйдут окончательно. У Infiniti, насколько я знаю, таких планов нет, Toyota тоже, скорее всего, останется", — отметил собеседник издания.

Концерн Stellantis (владеет марками Peugeot, Citroen, Jeep, Fiat и Opel) с большой долей вероятности останется в России и постарается сохранить свой завод, считает эксперт.

Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов полагает, что премиум-брендам, в том числе Mercedes-Benz и BMW, очень сложно продолжать работу в России в условиях введенных санкций.

"Такие марки, как Lexus, Infiniti, Jaguar, Land Rover и Porsche, тоже не могут полноценно работать в России. Они пока не заявляют о своем уходе, потому что продолжают поддерживать клиентов. Активного продолжения их работы не будет, пока не поменяется геополитическая ситуация", — отметил он.

Эксперт констатировал, что показатели продаж июля с падением по отдельным маркам более чем на 90% говорят о том, что запасы автомобилей практически закончились. На параллельный импорт в больших объемах со стороны сопредельных государств рассчитывать не приходится из-за ограниченных квот на поставки машин туда со стороны автопроизводителей и риска попасть под санкции, заключил он.