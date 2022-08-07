МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Общественная организация "Опора России" заявила о неравной конкуренции и случаях введения в заблуждение туристов на рынке бронирования жилья через онлайн-платформы, общественники намерены изучить механизмы проверки данных участников рынка и качество услуг в этой сфере, рассказал РИА Новости вице-президент организации Алексей Кожевников. Россиянам рассказали, как безопасно бронировать жилье на курорте

"Опора России" отправила письмо крупным российским игрокам онлайн-бронирования жилья с просьбой озвучить информацию о качестве услуг объектов размещения, представленных на их площадках. Агрегаторов просят рассказать, проверяют ли они объявления на достоверность, есть ли у них система проверки жалоб, дают ли их платформы персональные данные сторон при возникновении споров, а также проверяют ли регистрацию граждан по месту пребывания.

Вице-президент "Опоры" пояснил, что сбор такой информации начался после жалоб от потребителей и отельеров. Он уточнил, что организация выступает за равную конкуренцию на гостиничном рынке и рынке краткосрочной сдачи так называемого туристического жилья, чтобы права потребителей были одинаково защищены как при взаимодействии с отелями, так и в случае проживания в частном жилье.

"В последнее время организация фиксирует случаи обмана или введения в заблуждение при бронировании объектов жилого сектора размещения через платформы онлайн-бронирования. По нашим оценкам, серый рынок составляет в зависимости от региона 30-60%. Это существенные объемы, которые ставят легальных участников рынка в неконкурентные условия, поэтому всем крупным системам онлайн-бронирования, от "Авито" до "Островка.ру", мы отправили такие письма", — сказал Кожевников.

Как он отметил, организация хочет понять, как системы онлайн-бронирования проверяют, что арендодатель, квартира, апартаменты или гостевой дом реально существуют, а их комплектация соответствует описанию в публичном объявлении.

Кожевников пояснил, что не должно быть такого, что гость приезжает, а в квартире или в номере все не так, как на фото. Вице-президент "Опоры" добавил, что для защиты прав потребителей у лица, разместившего объявление, должны быть юридические права на объект жилья, собственник или арендодатель должен быть официально зарегистрирован в налоговых органах.