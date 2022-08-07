СТВ: белорусская газировка может заменить Coca-Cola в России
СТВ: белорусская газировка "Бела-Кола" готова заменить Coca-Cola в России
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Телеканал СТВ сообщает, что белорусский напиток "Бела-Кола" может заменить продукцию Coca-Cola на российском рынке.
Как отметил белорусский телеканал, Минск и Москва подписали меморандум о расширении деловых контактов в области инноваций. Подчеркивается, что представители российского и белорусского бизнеса уже достигли определенных договоренностей.
Кроме того, СТВ уточнил, что белорусский аналог напитка не уступает оригиналу.
Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company приостановила свою деятельность, а также продажу напитков Coca-Cola, в России.