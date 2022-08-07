МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Телеканал СТВ сообщает, что белорусский напиток "Бела-Кола" может заменить продукцию Coca-Cola на российском рынке. CNN: Coca-Cola прекратит выпускать Sprite в зеленых пластиковых бутылках

Как отметил белорусский телеканал, Минск и Москва подписали меморандум о расширении деловых контактов в области инноваций. Подчеркивается, что представители российского и белорусского бизнеса уже достигли определенных договоренностей.

Кроме того, СТВ уточнил, что белорусский аналог напитка не уступает оригиналу.

Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company приостановила свою деятельность, а также продажу напитков Coca-Cola, в России.