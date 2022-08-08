МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рост спроса на услуги бьюти-мастеров, в частности, специалистов по маникюру и педикюру, парикмахеров и косметологов, составил 45% во втором квартале по сравнению с первым, средняя цена за услугу составила 800 рублей, говорится в исследовании "Авито Услуг" и агентства Data Insight, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Эксперты выяснили, каким маркам машин россияне отдали предпочтения летом

"По данным "Авито Услуг", во втором квартале этого года по сравнению с первым спрос на услуги бьюти-мастеров по всей стране вырос на 45%, а по сравнению с прошлым годом — на 51%. Наибольшая динамика роста спроса за этот период была отмечена во многих регионах страны, например, в Астрахани (+57%), Казани (+52%), Новосибирске (+52%), Волгограде (+51%) и Ростове-на-Дону (+48%)", — выяснили специалисты.

Уточняется, что чаще всего ищут мастеров по маникюру и педикюру: сегмент вырос на 68%. На втором месте — парикмахеры, спрос на их услуги вырос на 65%. После них чаще всего ищут косметологов — рост спроса на них составил 56%. Список замыкают визажисты, а также специалисты по тату и пирсингу, динамика в этих сферах составила меньше 50%. "Средняя цена за одну процедуру на "Авито" не менялась с 2021 года и составила 800 рублей", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что чаще всего в сегменте красоты мастера предпочитают работать в одиночку — таких оказалось абсолютное большинство, 81%. Оставшиеся 19% приходятся на салоны и студии. "Собственный малый бизнес в бьюти-сфере или работа в качестве наемного сотрудника — основная постоянная работа для 82% специалистов, занятых в этой сфере", — уточнили специалисты. Россиянам объяснили, как выбрать вкусную дыню

"Согласно исследованию, бьюти-индустрия оказалась самой быстрорастущей категорией услуг на рынке в сегменте микробизнеса. Россияне за прошедший год сделали в 2 раза больше заказов услуг в сфере красоты, чем годом ранее — 690 млн против 335 млн по состоянию на март 2021 года", — отметили в компании.

Исследование проводилось в период с апреля 2021 года по март 2022 года. Аналитики провели 1,6 тысячи интервью в феврале 2022 года и еще 2 тысячи онлайн-опросов в марте 2022 года среди взрослого населения РФ.