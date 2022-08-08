МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Л'Этуаль" стала собственником косметических магазинов "Подружка", увеличив свою долю с 90% до 100%, сообщает пресс-служба "Л'Этуаль". Россияне стали чаще пользоваться услугами бьюти-мастеров

"Компания "Алькор и Ко", которой принадлежит федеральная парфюмерно-косметическая сеть "Л'Этуаль", стала собственником сети розничных магазинов и интернет-магазина косметики, парфюмерии и бытовой химии "Подружка"…. 29 января 2020 года "Алькор и Ко" приобрела 90% "Табер Трейд", что позволило компании стать мажоритарным акционером. В июле 2022 года оставшиеся 10% "Табер Трейд" также перешли под контроль "Л'Этуаль", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с августа 2022 года новым генеральным директором "Табер Трейд" станет Станислав Мелингер, который ранее занимал должность директора департамента технологического развития ювелирной компании "Адамас". Ранее эту должность занимал один из основателей компании — Дмитрий Тамурка.

"Завершение сделки по приобретению "Подружки" является стратегически важным шагом и для "Л'Этуаль", и для "Подружки"…. Мы значительно увеличим ассортимент обеих компаний, в том числе новыми товарными категориями, предложим клиентам еще более привлекательные цены, расширим географию, скорость и способы доставки, интегрируем инновационные IT-разработки и технологии", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Л'Этуаль" Татьяны Володиной.

"Л'Этуаль" — одна из крупнейших российских сетей магазинов парфюмерии и косметики, основанная в 1997 году. В 250 городах России открыто 1000 магазинов. В ассортименте сети представлены бренды с парфюмерией, декоративной и уходовой косметикой, товарами личной гигиены.

"Подружка" — сеть магазинов косметики, парфюмерии, средств по уходу за собой, аксессуаров и бижутерии, насчитывающая 287 магазинов по всей стране.