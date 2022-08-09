МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил продажи автомобилей Lada Granta и Lada Niva Legend с системой экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" планирует производить до 500 тысяч автомобилей в год

"Lada возобновляет продажи автомобилей, оснащенных системой экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС". С 1 августа этим устройством комплектуются все модели семейств Lada Granta и Lada Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года", — отметил автопроизводитель.

В "АвтоВАЗе" также уточнили, что в версиях Lada Granta и Niva Legend 2022 модельного года система "ЭРА-ГЛОНАСС" обладает механической системой активации – в случае дорожного инцидента вызов диспетчерской службы осуществляется ручным нажатием кнопки, расположенной в потолочном блоке. Вызов происходит по каналам сотовой связи, при этом "ЭРА-ГЛОНАСС" работает даже в случае отключения основного электропитания автомобиля.

"Одной из приоритетных задач для Lada является повышение безопасности автомобилей, поэтому мы сумели в кратчайшие сроки вернуть систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на семейство Granta и Niva", — прокомментировал вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сентябре Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрешила автопроизводителям не устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобили, которые производятся в РФ и на территории других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение впоследствии продлевалось: действовало до конца июня 2022 и было связано с дефицитом полупроводников, который привел к нехватке компонентов для производства систем. Согласно документу, все автомобили должны быть дооснащены системой "ЭРА-ГЛОНАСС" до конца текущего года.