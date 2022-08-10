МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2022-2023 финансового года, завершившегося 30 июня, снизилась на 32,9% в годовом выражении и составила 149,219 миллиарда иен (около 1,1 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании. Экономист объяснил причины падения цен на автомобили в России

Разводненная прибыль на акцию составила 87,23 иены (0,65 доллара) против 128,87 иены (1,8 доллара) на акцию годом ранее. Выручка Honda выросла на 6,9% и составила 3,83 триллиона иен (28,4 миллиарда долларов).

По итогам 2022-2023 финансового года, который завершится 31 марта 2023 года, компания ожидает рост выручки на 15,1% в годовом выражении, до 16,75 триллиона иен (124,2 миллиарда долларов). Увеличение чистой прибыли за год составит 0,4%, до 710 миллиардов иен (5,3 миллиарда долларов), ожидает компания.

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.