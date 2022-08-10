МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия — За правду" разработала и направила в кабмин проект закона, предполагающий введение льготы на "растаможку" ввозимых в страну автомобилей. Об этом рассказал лидер партии Сергей Миронов. Экономист объяснил причины падения цен на автомобили в России

"Предлагаю установить 50-процентную льготу на уплату таможенных пошлин за ввоз новых и б/у автомобилей в Россию", — сообщается в его телеграм-канале.

Как ожидается, такая мера будет действовать до конца 2023 года. К этому сроку внутренний спрос на автомобили должен быть покрыт на счет отечественного производства, уточнил Миронов.

Льготой смогут воспользоваться многодетные семьи и ветераны боевых действий.