МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В мобильном приложении "Госуслуги Авто" появился сервис "Европротокол онлайн", с помощью которого автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков, сообщает Минцифры РФ. Опрос показал, насколько востребованы "Госуслуги" для купли-продажи авто

"Минцифры России запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги Авто". С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По мнению министерства, из плюсов сервиса "Европротокол онлайн" также можно отметить сокращение среднего время оформления ДТП почти в два раза, отсутствие необходимости посещать офис страховой компании — извещение поступает в страховую онлайн и нет риска ошибок в данных: форма автоматически заполняется сведениями из "Госуслуг", что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

При этом достаточно, чтобы "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей — второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Также для оформления оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на "Госуслугах", а в ДТП не должно быть пострадавших и причинения ущерба иному имуществу, кроме транспортных средств. Минцифры разработает схему досудебной блокировки мошеннических сайтов

Ведомство уточняет, что участникам ДТП могут возместить до 400 тысяч рублей, если они сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий, и до 100 тысяч, если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также если водители откажутся от фотофиксации повреждений без разногласий.

Отмечается также, что само приложение "Госуслуги Авто" начало работать в прошлом году, объединив все самые популярные сервисы для автомобилистов; приложение скачали уже 1,6 миллиона раз.