МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 миллиарда рублей, проект по выпуску модели на этой площадке выйдет на рентабельность в конце следующего года, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Минпромторг назвал срок действия программы льготного автокредитования

"Источники заложены в инвестиционной программе "Автоваза", несмотря на непростой период и консолидацию финансовых ресурсов, определенное напряжение, которое, безусловно, мы ощущаем, мы заложили на эти цели около 1 миллиарда рублей, но это быстро окупаемый проект, и он уже выйдет на рентабельность к концу следующего года", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос об объеме инвестиций, который потребуется на перенос и перезапуск производства Lada Vesta.

На прошлой неделе компания сделала заявление о переносе выпуска Lada Vesta из Ижевска на основной завод в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года.