МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" возобновил полный режим работы в Тольятти

"АвтоВАЗ" объявляет о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel. 15 августа началась сборка автомобилей 2022 модельного года", — отметил автопроизводитель.

В "АвтоВАЗе" рассказали, что Lada Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала.

В базовое оснащение внедорожника 2022 модельного года входит: усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система "ЭРА-ГЛОНАСС" с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.