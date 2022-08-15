"АвтоВаз" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ": компания возобновила производство внедорожника Lada Niva Travel в Тольятти
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" объявляет о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel. 15 августа началась сборка автомобилей 2022 модельного года", — отметил автопроизводитель.
В "АвтоВАЗе" рассказали, что Lada Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала.
В базовое оснащение внедорожника 2022 модельного года входит: усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система "ЭРА-ГЛОНАСС" с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.