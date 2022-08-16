МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности компании "РСХБ-Страхование" на уровне "ruAA+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. Fitch подтвердило рейтинг финской Fortum на уровне "ВВВ"

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании АО СК "РСХБ-Страхование" на уровне ruAA+, прогноз по рейтингу стабильный… Активы компании характеризуются высоким качеством", — говорится в пресс-релизе агентства. По данным "Эксперт РА", на 30 июня активы страховщика составили 19,2 миллиарда рублей, собственные средства – 5,2 миллиарда, уставный капитал ­– 627,8 миллиона рублей. За полугодие компания собрала 4,2 миллиарда рублей страховой премии.

"РСХБ-Страхование" – страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банков. Показатели убыточности страховщика находятся на невысоком уровне, а высокий уровень кредитоспособности её основного банка-партнера позитивно оценивается агентством.

Доля расторгнутых договоров незначительна и составила 0,3%, что позитивно отразилось на рейтинге. Показатели рентабельности компании находятся на стабильно высоком уровне. Диверсификация страхового портфеля компании по видам оценивается как умеренно высокая: за прошлое полугодие на крупнейшее направление деятельности – сельскохозяйственное страхование – пришлось 45,1% премии, сообщает агентство.

"Также отмечается невысокая стабильность страхового портфеля по видам, в то же время деятельность компании высоко диверсифицирована по географическому признаку: за первое полугодие 2022 года на долю крупнейшего субъекта – города Москвы – пришлось 38,8% собранной премии, коэффициент диверсификации составил 0,169", — указывается в сообщении.

Среди негативных для рейтинга факторов "Эксперт РА" отмечает высокую долю страховых выплат на основании решения суда (9,7% выплат по договорам страхования) и отказов в выплате по страхованию автокаско (7,5%).