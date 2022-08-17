МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил продажи коммерческих версий Lada Granta, модель выпускается "дочкой" автопроизводителя "ПСА Вис-Авто", говорится в сообщении компании. "АвтоВаз" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel

"Lada сообщает о старте продаж коммерческих версий Lada Granta 2022 модельного года, выпускаемых дочерней компанией АО "АвтоВАЗ" — АО "ПСА Вис-Авто", — отмечается в сообщении.

В "АвтоВАЗе" рассказали, что в линейку коммерческих Lada Granta входит 11 моделей с различными типами грузового отсека. Все автомобили имеют полурамную компоновку с задней рессорной подвеской, оснащаются двухместной кабиной, двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Грузоподъемность автомобилей, в зависимости от модификации, составляет от 790 до 915 килограммов.

В базовую комплектацию коммерческих версий Granta входит электроусилитель руля, система "ЭРА-ГЛОНАСС" с механической активацией, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, аудиоподготовка.

"Легкие коммерческие версии Lada Granta 2022 модельного года — самое доступное предложение в классе, которое оптимально подходит для решения задач малого бизнеса в условиях городов и сельской местности. Коммерческие модели Lada пользуются достаточно устойчивым спросом. За 7 месяцев 2022 года реализовано более 4000 автомобилей класса LCV различных модификаций", — отметил вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).