МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Локализация производства автомобилей китайского бренда Haval на заводе в Тульской области через 6 лет превысит 80%, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Эксперт назвал сроки наладки серийного выпуска оборудования для автопрома

В пятницу на производственную площадку компании ("Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус") прибыл вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, где ознакомился с выпуском машин Haval.

"Завод реализует инвестпроект по производству автомобилей полного цикла; проект обеспечит создание 4 тысяч рабочих мест (на сегодня уже создано почти 2 тысяч мест). По этому инвестпроекту в ближайшие 6 лет компания планирует достигнуть уровня локализации более 80% по производимым тульской площадкой автомобилям", — отметили в министерстве по итогам поездки Мантурова.

"Планы компании полностью соответствуют задачам по обеспечению российского рынка автомобилями с высоким уровнем локализации, обозначенным в разработанном Минпромторгом России проекте стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года", — добавили в Минпромторге.

Завод "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" расположен на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. На предприятии выпускаются кроссоверы Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion и рамный внедорожник Haval H9. Мощности завода позволяют выпускать около 70 тысяч автомобилей в год. Как уточнили в Минпромторге, производственный комплекс завода включает в себя цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Каждые три минуты с конвейера сходит новый автомобиль, а при увеличении загрузки новая машина может выпускаться каждые полторы минуты.