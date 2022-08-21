МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Порядка 95% туристов в этом летнем сезоне прибыли в Крым на машинах и только 5% предпочли добраться до полуострова на поездах, направление по итогам года потеряло как минимум половину турпотока, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Власти Крыма подсчитали число туристов на пике сезона

"В Крыму в этом году 95% прибытий — личный автотранспорт и 5% — поезда. В прошлом году на полуостров приехали на машинах 60-62% туристов, а остальные прилетели. В этом летнем сезоне, ожидаемо, Сочи стал самым летающим. Туда самолетами прибыло больше половины путешественников", — сказал Ромашкин.

Он добавил, что по итогам летнего сезона Крым потерял 50% от прошлогодней загрузки. "Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину", — уточнил вице-президент ассоциации.

Другие курорты черноморского побережья также показывают снижение турпотока. Так, по словам Ромашкина, турпоток в Анапу снизился на 10-12%. "И это при том, что Анапа тоже без аэропорта в этом году, но логистическая ситуация там лучше. К тому же большой турпоток там создают сами жители Краснодарского края. Они любят приезжать в Анапу несколько раз за лето и этим вносят существенный вклад в туризм Анапы и Геленджика", — пояснил эксперт.

"Сочи, казалось бы, должен был быть основным выгодоприобретателем в этой ситуации, поскольку аэропорт работал, но и он по итогам семи месяцев потерял 2-3% туристов по сравнению с 2019 годом. При этом там фиксируется максимальный рост цен — в среднем на 15%. Тогда как Анапа подорожала на 7%, а Крым и вовсе остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов", — добавил вице-президент АТОР.

По словам Ромашкина, по итогам сезона рост турпотока на 10% показала Абхазия по сравнению с прошлым годом. Он связал это с тем, что цены в регионе на 10-15% дешевле, чем в соседнем Сочи. Вице-президент АТОР отметил рост спроса на 40% и в Дагестан, где сочетается пляжный отдых с экскурсионными городскими турами и природными достопримечательностями. Из экскурсионных направлений по России до показателей прошлого года дотянули Казань, Москва и Санкт-Петербург.