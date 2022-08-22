ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. Девятнадцать компаний автомобильной отрасли в Калужской области находится в режиме частичного или полного простоя, сообщает правительство региона. Эксперт назвал сроки наладки серийного выпуска оборудования для автопрома

Сообщается, что в понедельник в правительстве области обсудили итоги развития реального сектора экономики региона в первом полугодии 2022 года. По информации министерства экономического развития и промышленности области, объем отгруженной промышленного продукции составил 488 миллиардов рублей, индекс промышленного производства — 94,8 % к соответствующему периоду прошлого года.

"Остается сложной ситуация в автомобильной отрасли — в режиме частичного или полного простоя находятся 19 компаний. По словам заместителя губернатора Владимира Попова, основная причина связана с недостатком комплектующих и сжатием рынка", — говорится в сообщении.

Попов подчеркнул, что на сложившуюся ситуацию, безусловно, влияют введенные санкции и экономические ограничения.

"Однако, несмотря на простой автосборочных предприятий, снижение промышленного производства составляет 5,2%, что в целом говорит о диверсифицированности нашего промышленного комплекса. Подтверждением этого факта является положительная динамика в производстве машин и оборудования (186 %), готовых металлических изделий (137,7 %), в обработке древесины и производстве изделий из дерева (172,5 %), в производстве одежды (170,2 %), лекарственных средств (149,8 %), неметаллической минеральной продукции (112,6 %)", — рассказал заместитель губернатора.

В областном правительстве уточнили РИА Новости, что всего в регионе работают порядка 30 компаний автомобильной отрасли.