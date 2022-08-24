НОВОСИБИРСК, 24 авг — ПРАЙМ. Автоматизированный автомобиль требует от водителя особых навыков управления, поэтому им стоит выдавать водительские удостоверения специальной категории, поделился мнением с РИА Новости аналитик НТИ "Автонет" Игорь Абдулов в кулуарах форума "Технопром-2022". Эксперт оценил перспективы доставки грузов беспилотниками в России

Он отметил, что в мире пока нет автомобилей, способных осуществлять движение в любых условиях без внимания со стороны человека: на данный момент все автоматизированные транспортные средства предполагают участие человека в случае возможной непредвиденной ситуации.

"Однозначно можно утверждать, что специальные удостоверения все же потребуются для водителей-испытателей и водителей-собственников высокоавтоматизированных транспортных средств. Высокоуровневая система автоматизации управления автомобилем является сложным механизмом, что так или иначе формирует определенные требования к эксплуатанту. Ввиду обозначенного обстоятельства требование о получении специального удостоверения, подтверждающего право управления высокоавтоматизированным автомобилем, выглядит вполне логичным и обоснованным", — пояснил эксперт.

"Аналогичным образом обоснованным будет являться требование о получении специального удостоверения или сертификата для операторов, осуществляющих удаленный контроль за высокоавтоматизированным ТС. Вероятно, что развитие беспилотных технологий и рост потребности в таких кадрах приведет к формированию и соответствующего образовательного стандарта", — добавил аналитик.

Абдулов также отметил, что нормативная база, способная полноценно регулировать основные вопросы, связанные с внедрением и эксплуатацией беспилотных ТС на дорогах общего пользования, в России, как и во многих других странах мира, только разрабатывается. Так, в статусе проекта пока находится прорабатываемый в настоящее время федеральный закон "О высокоавтоматизированных транспортных средствах".