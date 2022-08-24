МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности, без них модель больше выпускаться не будет, сообщила компания.

"АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Niva Travel

"АвтоВаз" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных подушками безопасности водителя и переднего пассажира", — говорится в сообщении.

"Все автомобили Lada Granta 2022 модельного года оснащаются водительской подушкой безопасности", — подчеркнули в компании, уточнив, что автомобиль в комплектации без подушки безопасности выпускать больше не планируется.

В "АвтоВАЗе" также рассказали, что цена базовой версии Granta, оснащенной водительской подушкой безопасности, стартует с 602 800 рублей, если приобретать автомобиль по госпрограмме льготного кредитования.

"Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления — это настоящая победа всего коллектива "АвтоВАЗа" и наших партнеров. Забота о клиентах является приоритетом марки Lada. Мы продолжим расширять список оборудования наших автомобилей функциями комфорта и безопасности и приложим все усилия, чтобы выполнить эту работу в сжатые сроки", — отметил президент компании Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).