МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности, без них модель больше выпускаться не будет, сообщила компания. "АвтоВаз" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных подушками безопасности водителя и переднего пассажира", — говорится в сообщении.

"Все автомобили Lada Granta 2022 модельного года оснащаются водительской подушкой безопасности", — подчеркнули в компании, уточнив, что автомобиль в комплектации без подушки безопасности выпускать больше не планируется.

В "АвтоВАЗе" также рассказали, что цена базовой версии Granta, оснащенной водительской подушкой безопасности, стартует с 602 800 рублей, если приобретать автомобиль по госпрограмме льготного кредитования.

"Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления — это настоящая победа всего коллектива "АвтоВАЗа" и наших партнеров. Забота о клиентах является приоритетом марки Lada. Мы продолжим расширять список оборудования наших автомобилей функциями комфорта и безопасности и приложим все усилия, чтобы выполнить эту работу в сжатые сроки", — отметил президент компании Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).