МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Все торговые центры в Москве получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", поступившие с Украины, проводятся выборочные проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Договор с Россией мог дать гарантии безопасности Украине, заявил Медведев

"По электронной почте с Украины поступили сообщения о "минировании" всех ТЦ в Москве", — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты оперативных служб начали выборочные проверки торговых центров.

Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.