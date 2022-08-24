МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Росавиация распределила российским авиакомпаниям еще 2,5 миллиарда рублей субсидий за возврат пассажирам стоимости авиабилетов на отмененные рейсы, заявила пресс-служба ведомства. Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России

"Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о результатах второго этапа отбора авиакомпаний, которым будут предоставлены субсидии на возврат пассажирам стоимости билетов по отменным из-за внешних ограничений рейсам. Прием заявок осуществлялся с 26 июля по 16 августа 2022 года. Всего на участие в отборе поступило 19 заявок", — говорится в сообщении.

"Победителями отбора определено 19 авиакомпаний. Им будет оказана господдержка в сумме 2,5 миллиарда рублей с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления", — отмечает ведомство.

Из материалов Росавиации следует, что авиакомпания "Аэрофлот" получит из этой суммы 1,45 миллиарда рублей.

Выплаты субсидии по результатам второго отбора будут осуществлены в конце августа — начале сентября 2022 года, после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией.