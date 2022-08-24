МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российские компании в нынешнем августе впервые с октября 2020 года положительно оценили условия кредитования банками, в основном за счёт снижающихся процентных ставок, говорится в материалах по результатам опроса ЦБ предприятий. Центробанк сообщил, сколько средств перевели россияне в зарубежные банки

"Условия кредитования бизнеса продолжали смягчаться, оценки предприятий в августе перешли в положительную область впервые с октября 2020 года. Компании всех видов деятельности отмечали улучшение условий кредитования, которое по-прежнему определялось снижением процентных ставок по кредитам без существенных изменений неценовых условий", — отмечает регулятор.

ЦБ уточняет, что для крупных компаний улучшились условия по рублевым кредитным линиям с плавающей ставкой. Кроме того, продолжилось наращивание льготного кредитования системообразующих предприятий, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса.

Банк России в конце февраля на фоне ужесточения международных санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже в апреле регулятор перешел к смягчению политики: весной опустил ставку на 9 процентных пунктов, а летом — еще на 3 процентных пункта. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 8% годовых.

При этом в октябре 2020 года из-за необходимости поддержать экономику из-за коронакризиса ставка была на своем историческом минимуме — 4,25% годовых. На этом уровне она продержалась до марта 2021 года, когда ЦБ начал ее поднимать из-за роста инфляции.