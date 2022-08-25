МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) в первом полугодии увеличила чистый убыток по МСФО на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,747 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Итальянский энергоконцерн Enel раскрыл убытки от продажи бизнеса в России

Показатель EBITDA вырос на 51,1% год к году и достиг 7,002 миллиарда рублей (17,27 миллиарда по МСФО (IFRS) 16). Выручка группы увеличилась на 1,5%, до 218,815 миллиарда рублей.

Валовая прибыль в январе-июне выросла на 16,2%, до 44,973 миллиарда рублей (45,006 миллиарда по МСФО (IFRS) 16), валовая маржа увеличилась на 2,6 процентных пункта, до 20,6%, несмотря на "общую волатильную макроэкономическую ситуацию"."М.Видео-Эльдорадо" по итогам первого полугодия увеличила общие продажи (GMV) на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 262,177 миллиарда рублей с НДС.

Показатель GMV (gross merchandise value) включает в себя покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам; продажи товаров и сервисов, которые могут быть собственными и агентскими. В том числе онлайн-продажи группы выросли на 1,4%, до 176,34 миллиарда рублей с НДС. Их доля в общей структуре продаж составила 67,3%.

"Бизнес-модель, объединяющая онлайн и физическую розницу, в очередной раз доказывает свою состоятельность. В текущих условиях магазины остаются основной площадкой для получения консультаций о новых брендах, выбора товаров и получения сервисной поддержки, и несмотря на всю турбулентность потребительского спроса, общий трафик наших магазинов и онлайн-платформы в первом полугодии показал небольшой рост в 2% относительно прошлого года", — приводятся в сообщении слова главного операционного директора группы Сергея Ли.