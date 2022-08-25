МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы подтвердил выводы ФАС России, выявившей нарушения закона в объявленном Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) в сентябре 2021 года конкурсе на поставку и сервисное обслуживание 95 электропоездов с начальной максимальной ценой более 395 миллиардов рублей, следует из опубликованного решения суда. Суд подтвердил законность пересмотра трех исков "Синема Парка" к "Трасту"

На конкурсную документацию в ФАС пожаловалось ООО "Торговый дом СТМ" из группы "Синара". Заявитель указал, в частности, на неправомерность объединения в один лот электропоездов в двухдверном (25 поездов) и трехдверном (70) исполнении вагонов. По мнению ТД СТМ, учитывая, что в России трехдверные вагоны никто не производит, это условие создает преимущество для Тверского вагоностроительного завода, который единственный в стране ведет разработку трехдверной модификации поездов "Иволга".

ФАС своим решением от 9 ноября 2021 года признала объявленный конкурс незаконным и предписала ЦППК устранить это и ряд других нарушений в условиях. После вынесения решения антимонопольного органа ЦППК отменила тендер, но решение ФАС все равно оспорила в судебном порядке.

В суде компания, в частности, заявила, что ТД СТМ не имел права жаловаться на условия конкурса, так как не подавал заявку на участие. ФАС этот довод отклонила, отметив, что до окончания срока подачи заявок лица, не являющиеся участниками закупки, не лишены права оспорить положения закупочной документации. Суд заочно арестовал немецкого бизнесмена по делу BelkaCar

В ноябре ЦППК объявила новый тендер на поставку в 2022-2024 годах и обслуживание 95 электричек, разделив при этом лоты на поезда с трех- и двухдверными вагонами.

Согласно итоговому протоколу новой закупки, на участие в первом лоте была подана одна заявка – Тверским вагоностроительным заводом как лидером коллективного участника совместно с ООО "ТМХ-ПТР" и АО "ДМЗ". На участие во втором лоте кроме этой же коллективной заявки поступила еще одна – от ТД СТМ. Заказчик признал победителями обоих лотов коллективную заявку.

"Центральная ППК" – крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. Также она является перевозчиком первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД).