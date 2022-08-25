МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Стоимость автомобиля Aurus Senat на водороде пока не установлена, проект ещё находится на стадии испытаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика проекта — ФГУП "НАМИ". Мантуров рассказал, когда начнут производить электромотоциклы Aurus Merlon

"От лица ФГУП "НАМИ" сообщаю, что информация, размещенная на Telegram-канале Mash по поводу цены на автомобиль Aurus на водороде (в 36 миллионов рублей — ред.) не соответствует действительности. Данный образец является испытательным прототипом, на котором инженеры НАМИ отрабатывают возможности водородных технологий. Информация по поводу стоимости и дальнейшей реализации автомобиля на топливных водородных элементах на данный момент отсутствует", — прокомментировали информацию в пресс-службе.

Первый первый лабораторный образец Aurus на водороде был представлен в октябре прошлого года. Его тест-драйв провел вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, после чего особенно отметил бесшумность двигателя. Он также сообщал, что серийную версию такого автомобиля планируется разработать к 2024 году.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры компании — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).