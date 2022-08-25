МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) не планирует открывать новых магазинов до конца года, сообщил главный операционный директор компании Сергей Ли в ходе видеоконференции, посвящённой финансовым и операционным итогам работы. Чистый убыток "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО вырос в первом полугодии

"Нет, не планируем", — ответил он на вопрос о планах группы, касающихся открытия новых магазинов в текущем году.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец июня группа объединяла 1248 магазинов в 369 городах. По итогу первого полугодия чистый убыток группы по МСФО вырос на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,747 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос при этом на 51,1% год к году и достиг 7,002 миллиарда рублей.