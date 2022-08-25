МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) не меняла своей дивидендной политики и планирует вернуться к вопросу дивидендных выплат позже, сообщила финансовый директор компании Анна Гарманова в ходе видеоконференции, посвящённой финансовым и операционным итогам работы. "М.Видео-Эльдорадо" не планирует открывать новые магазины в этом году

"Мы не меняем нашу дивидендную политику, говорить о какой-либо выплате дивидендов к концу года — абсолютно преждевременно… Все те неопределённости, с которыми столкнулся рынок, к сожалению, на сегодняшний момент все еще остаются неопределенными. Поэтому сейчас этот вопрос подвешен, и мы к нему вернемся позже", — ответила она на вопрос о возможной выплате дивидендов в текущем году.

В феврале 2021 года ритейлер утвердил дивидендную политику, согласно которой планировалось направлять на дивиденды не менее 100% чистой прибыли по МСФО, при этом выплаты осуществлять два раза в год. Как отмечали в компании, новая дивидендная политика учитывает структуру капитала компании и ее потребности в капзатратах, включая новые стратегические инициативы и дальнейшую цифровую трансформацию.

Но в минувшем мае совет директоров "М.Видео" рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать финальные дивиденды по результатам прошлого года. По итогам первых девяти месяцев года компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 6,292 миллиарда рублей (35 рублей на акцию).

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец июня группа объединяла 1248 магазинов в 369 городах. По итогу первого полугодия чистый убыток группы по МСФО вырос на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,747 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос при этом на 51,1% год к году и достиг 7,002 миллиарда рублей.