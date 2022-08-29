МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%, сообщили РИА Новости эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ). Немецкая журналистка считает, что у россиян нет денег на кофе и шоколад

"Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году", — рассказал ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.

Он пояснил, что "первый удар по урожаю кофе пришелся именно на Колумбию и Латинскую Америку в целом, а это регионы, где выращивается арабика". "Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире", — сказал эксперт.

"К примеру, робуста сейчас уже во Вьетнаме стоит в опте больше двух долларов за килограмм. Надо понимать, что отличие розницы в том, что там уже обжаренный кофе — причем в разных странах по различным методикам, также накладывается маркетинг, упаковка и логистика. В переводе на рубли стоимость пачки 1 кг выходит уже 1 тысячу рублей", — рассказал Чарный.

При этом он отметил, что "урожай в ряде регионов длится 3-4 месяца, если он восстановится — то цены вернуться к изначальным уровням, в противном случае стоит ожидать повышенной стоимости на этот продукт".

"Важно понимать, что подорожание кофе приведет к росту спроса на альтернативные и более дешевые варианты, а также заменители — морковный, желудевый, цикорий, с ароматизаторами и другие, а оригинальный кофе начнет позиционироваться как премиум-класса, подходящий для "людей с Mercedes, iPhone", — добавил специалист.

Его коллега, руководитель сегмента "Технологии и оборудование для высокопродуктивного сельского хозяйства" рабочей группы рынка НТИ FoodNet Игорь Кукоев добавил, что "цены на кофе имеют две составляющие: двухгодичные колебания из-за особенностей вегетации и относительно устойчивый тренд на рост из-за ухудшения климатических условий в районах возделывания".

"В первую очередь, это касается арабики, более чувствительной к температуре и влажности. По объёму производства на арабику приходится 60-70%. Поэтому ожидание общего роста цен действительно прогнозируется и аналитическими агентствами и производителями", — сказал он.