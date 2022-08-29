МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск сегодня заявил, что до конца года намерен обеспечить готовность технологии беспилотного вождения, которую разрабатывает его компания. Он надеется, что она поступит в широкий доступ в США и, возможно, в Европе, но предупредил, что это будет зависеть от получения разрешения регуляторов. Аналитики ожидают сохранения волатильности на рынках на фоне политики ФРС

Выступая на энергетической конференции в Норвегии, Маск сказал, что его внимание сейчас приковано к космическому кораблю SpaceX Starship и беспилотным электромобилям Tesla.

"Я сосредоточен на двух технологиях и попытаюсь по возможности завершить их до конца года. Это вывод Starship на орбиту и самоуправляемость машин Tesla", — заявил он.

"Широкий запуск технологии беспилотного вождения как минимум в США и… потенциально в Европе зависит от одобрения регуляторов", — сообщил Маск аудитории.