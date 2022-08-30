МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Спрос на услугу аренды автомобилей в РФ этим летом вырос на 16,3% по сравнению с летом прошлого года и на 39% относительно весны текущего года, следует из исследования "Авито Авто" (есть в распоряжении РИА Новости). "Яндекс Драйв" продолжил пополнять автопарк китайскими автомобилями

"Эксперты "Авито Авто" проанализировали динамику спроса на услугу аренды автомобилей в России. По данным платформы, летом 2022 года российские водители интересовались арендой автомобиля на 39% чаще, чем весной этого года, и на 16,3% чаще, чем летом 2021 года", — говорится в исследовании.

Как пояснили эксперты сервиса, рост востребованности услуги происходит в том числе благодаря развитию внутреннего туризма.

Наиболее высокий спрос на аренду автомобилей зафиксирован в этом году в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане, Ростовской, Калининградской и Новосибирской областях, а также в Ставропольском крае и Самарской области.

"На долю столичной агломерации летом 2022 года приходится 21,1% от общефедерального спроса на аренду автомобилей, на долю Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 9,8%, на долю Краснодарского края – 9,5%, на долю Дагестана – 3,7%, на долю Татарстана – 2,8%", — также отмечается в исследовании.

Самая высокая средняя стоимость аренды машины за день зафиксирована в Дагестане — 2000 рублей. Следом идут Москва, Подмосковье, Калининградская и Новосибирская области (1500 рублей), Краснодарский край (1300 рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (1230), Татарстан, Ставропольской край и Ростовская область (1000 рублей). Самая низкая средняя цена аренды автомобиля в Самарской области — 900 рублей за сутки.

При этом, согласно данным сервиса, спрос на аренду автомобиля для использования в качестве такси вырос этим летом на 17% по сравнению с весной и на 5,6% по сравнению с прошлым годом.