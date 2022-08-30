МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Стоимость путевок из России за границу, в связи с арестом судов и "авиационной блокадой", выросла на 50-70%, перелет на некоторых направлениях подорожал в два раза, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Россияне смогут получить финские туристические визы лишь в четырех городах

"Главная проблема не только в том, что авиакомпании, работающие с туроператорами, лишились 40% флота, а в том, что тот флот, который остался, эксплуатируется с большой осторожностью и в основном на внутренних линиях. Это для внутреннего туризма сыграло на руку, но на международном рынке ситуация выглядит гораздо хуже. Сегодня авиакомпании Azur Air, Nordwind, iFly используют всего по паре-тройке самолетов на международных направлениях, на которых формируют чартерные программы", — сказал Мурадян.

"Все это привело к переформатированию бизнес-модели туроператоров, к взаимодействию с регулярными авиакомпаниями и к тому, что стоимость перелета за счет спроса на регулярную перевозку и ее ограниченности выросла в среднем на 60-100%. А туры, в свою очередь, подорожали на 50-70%, так как курс валют позвонил отыграть", — добавил он.

В "Интуристе" подтвердили, что сокращение флота отразилось на путевках. "Сократилось количество городов вылета по массовым выездным направлениям, таким как Анталья, например. Нет возможности отправлять туристов прямыми рейсами в страны Карибского бассейна — Кубу, Доминикану, Мексику", — пояснили в компании.

Вице-президент АТОР отметил, что сокращение флота, в первую очередь, ударило по региональным полетным программам за границу. "Однако ситуация постепенно восстанавливается. Авиакомпании все больше начинают летать в страны, которые не прерывали авиасообщение с РФ. Предполагается, что Nordwind начнет с 1 октября летать на Кубу. Это будут первые рейсы с марта 2022 года. Azur Air анонсировал рейсы в ОАЭ и на Мальдивы. Это значит, что у них сохранился дальнемагистральный флот", — сказал он.

"Прогнозируем, что полного восстановления не произойдет из-за "авиационной блокады" и проблем с запчастями, но часть зимних программ удастся восстановить. Большие надежды туротрасль возлагает на Таиланд, с рейсами "Аэрофлота". Если тайские власти позволят российским чартерным компаниям туда поставить программы, то это снимет нагрузку с Ближнего Востока, который пока выглядит, как единственное массовое направление. Ожидается появление чартеров на Шри-Ланку и расширение рейсов в Египет", — заключил Мурадян.

В начале июля глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщал журналистам, что на данный момент 77 самолетов российских авиакомпаний арестовано за рубежом. Он пояснил, что многие самолеты были задержаны по решению лизингодателей, которые на тот момент предъявили претензии, некоторые самолеты не смогли вылететь ввиду неожиданного закрытия неба странами ЕС.