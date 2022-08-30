МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" после ухода из РФ некоторых иностранных производителей сельхозтехники постепенно замещает ее поставки в лизинг отечественными машинами и техникой из дружественных стран, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Павел Косов. В Италии назвали российское сельское хозяйство "триумфом Путина"

"Мы можем заместить все, что выбыло. Я уверен, что наша сельхозтехника способна конкурировать с любыми иностранными моделями, и потому все, что у нас производится, найдет свой спрос. Возможно, временно надо ограничить наш экспорт по наиболее чувствительным позициям, чтобы он не шёл вразрез интересам внутреннего потребителя", — сказал Косов.

По его словам, доля ушедших из РФ John Deere, Bednar, JCB, Volkswagen и Renault составляла чуть более 1% от лизингового портфеля компании. "Техника, которую они поставляли, может быть замещена отечественными производителями или производителями из дружественных стран", — сообщил Косов. Он также указал на отсутствие в этой связи операционных сложностей: поставки были совершены по всем авансированным договорам.

С марта компания активно прорабатывает поставки техники из дружественных стран. "И многие компании хотят продавать нам свою продукцию, которая, кстати, заметно дешевле американских и европейских аналогов", — рассказал Косов. Например, уже заключены договора на поставку техники и оборудования из Индии, Китая, ОАЭ, Турции, Южной Кореи.

Кроме того, планируется выровнять условия по лизингу для российской и белорусской техники, на которую действуют белорусские субсидии: по словам Косова, сельхозтехника из Белоруссии нужна аграриям, и компания хотела бы продавать ее с возможностью нулевого аванса и на срок больше, чем 5 лет.

В целом основными клиентами (80% портфеля) "Росагролизинга" являются российские аграрии, представляющие малый и средний бизнес, а традиционные лидеры по объемам заказов – Краснодарский край, Ставрополье, Башкирия, Татарстан, Саратовская и Самарская области, Алтайский край. Кроме того, через "Росагролизинг" поставлена половина сельхозтехники, используемой в Крыму, который входит в топ-10 заказчиков, заметил глава компании.

Косов также рассказал, что компания оценивает очередной раунд докапитализации текущего года в объеме 20 миллиардов рублей.

Правительство РФ в начале марта уже приняло решение о докапитализации "Росагролизинга" на 12 миллиардов рублей. Средства в уставный капитал были выделены на поддержку льготного лизинга сельхозтехники и оборудования. В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по новому увеличению уставного капитала компании.

"Оказание поддержки "Росагролизингу" осуществляется по поручению президента. По нашей оценке, объем такой суммы должен составлять порядка 20 миллиардов рублей — с учетом контрактов на поставку техники, которые пока на рассмотрении, и тех, которые мы получим", — сообщил Косов.

"В этом году нас уже докапитализировали на 12 миллиардов рублей, что было как нельзя кстати: эти средства планировалось привлечь за счет размещения облигаций, но на фоне резкого роста ключевой ставки такие планы остались нереализованными. Поэтому правительство нас поддержало", — добавил глава компании.

По словам Косова, компания стала одной из немногих на рынке, которые после февраля не поменяли условия по действующим договорам, и в этом году менять их не планирует. "Ожидаю, что год мы закончим с лизинговым портфелем более 100 миллиардов рублей. Кроме того, у нас на очень высоком уровне платежная дисциплина — 98% платежей по договорам лизинга получаем в срок согласно графикам выплат", — заметил он.

АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи предпринимателям в лизинг средств производства.

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