МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Автомобили иранских марок Iran Khodro и Saipa могут появиться в продаже в России, в частности, модели Tara и Shahin, прогнозируют эксперты "Открытие Авто". Иранские производители автозапчастей могут наладить экспорт в Россию

"Ближе всего к современной российской реальности — Iran Khodro, а также второй крупный местный автопроизводитель Saipa. На недавнюю автовыставку в Москве каждый из этих брендов привез свой вариант новинок — оба седана", — отмечают эксперты, говоря об иранских моделях, которые могут привезти в РФ.

Новый седан Iran Khodro Tara построен на базе платформы Peugeot 301. Размерами модель чуть больше Kia Rio и Hyundai Solaris, оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил, к нему полагается 6-ступенчатый "автомат", разгоняющий седан до 190 км/ч. Saipa же презентовала четырехдверку Shahin, в основе которой старая платформа Toyota из 90-х. Размеры модели в габаритах перечисленных корейских автопроизводителей, двигатель — 1,5 турболитра мощностью 110 лошадиных сил.

"На скамейке запасных Iran Khodro есть также компакты Dena (переписанный на новый лад старый знакомый Samand, он же Peugeot 405) и Runna (Peugeot 206). У Saipa есть маленький седан Saina и совсем крохотный хэтчбек Quik", — подчеркивают эксперты.

По их прогнозам, перспективы у иранских марок в РФ очень хорошие, за пять лет они могут занять до 10% российского авторынка. То есть стать крепкой альтернативой "народным" маркам в доступном сегменте — главным образом, "АвтоВАЗу". Но такое возможно после организации местного производства и государственной поддержки, подчеркивают в "Открытие Авто".

Эксперты также напомнили, что иранский авторынок уже один раз соприкасался с Россией в середине нулевых. В 2006 году в Россию привезли саму популярную модель автопарка Ирана — Iran Khodro Samand. За три года было продано 12 тысяч автомобилей, однако в 2010 году иранцам пришлось уйти из-за нового техрегламента, запрещающего машины классом ниже "Евро-4".