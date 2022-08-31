МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завершила рассмотрение дел о необоснованном завышении розничных цен на бензин против дочерних предприятий "Лукойла" в Нижегородской области и Пермском крае, предписала им устранить связанные с этим нарушения, сообщило ведомство. "Лукойл" приобретет акции "Спартак-Москва" и "Открытие Банк Арена"

В феврале Пермское УФАС возбудило дело против "Лукойл-Уралнефтепродукта" из-за резкого роста стоимости бензина в четвертом квартале 2021 года. В апреле компания снизила розничные цены на ряде АЗС. Против второго предприятия — нижегородского "Лукойл-Центрнефтепродукт" — аналогичное дело было возбуждено в январе.

"Нижегородское УФАС России и Пермское УФАС России завершили рассмотрение дел в отношении ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" и ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" по признакам нарушения закона о защите конкуренции (часть 1 статьи 10). Компаниям также выданы предписания об устранении нарушений", — сообщила служба.

По мнению ФАС, объективные экономические основания для повышения цены бензина на АЗС отсутствовали, ее рост признан необоснованным.

"В ходе рассмотрения дел подтвердились факты, что расходы компаний, которые необходимы для розничной реализации бензинов АИ-92 и АИ-95, снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте", — пояснили в ведомстве.

Согласно КоАП РФ предприятиям будет назначен штраф, его сумма пока неизвестна. Их действия ущемляют права и интересы потребителей Нижегородской области и Пермского края, отметили в ФАС.