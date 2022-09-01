МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Новые правила проведения техосмотра для легковых автомобилей начали действовать в РФ с 1 сентября, в силу вступило соответствующее постановление правительства. Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы

Согласно документу, количество обязательных пунктов для проведения проверки сокращается на треть: вместо прежних 82 параметров контролировать будут 55. Теперь проверяющие не будут требовать у водителя иметь в наличии аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки. Однако, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в машине.

Также перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта, уровень шума выхлопной системы, правильность установки номеров, работу штатного противоугонного устройства, подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло, коррозию элементов тормозной системы и наличие повреждений тормозных трубопроводов.

При этом есть и нововведения: так, при диагностике двигателя будет проверяться "подсос воздуха" (по данным "Коммерсанта", речь идет о проверке герметичности впускного коллектора) или утечка выхлопных газов в обход "системы выпуска" (выпускного коллектора, глушителя).

Обязательный техосмотр личных легковых автомобилей был отменен в начале года. Исключения — постановка на учет, либо смена владельца (если возраст машины превышает четыре года), а также внесение изменений в конструкцию автомобиля и замена основных его агрегатов.