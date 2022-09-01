ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — ПРАЙМ. Свыше 100 тысяч иномарок ввезли через Владивосток в РФ с начала года для личного пользования, что на 43% выше показателя прошлого года, из-за роста импорта таможня усилила направление по оформлению автомобилей, сообщил РИА Новости представитель Владивостокской таможни. В России заработали новые правила техосмотра для легковых автомобилей

"За 8 месяцев 2022 года Владивостокская таможня оформила 100 077 автомобилей для личного пользования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение произошло на 43%", — сказал собеседник.

Он отметил, что в указанном периоде больше всего ввезенных автомобилей приходится на август. В прошлом году в августе таможней оформлено 10,7 тысячи автомобилей, в этом году — свыше 21,5 тысячи.

"Таможня справляется. В связи с ростом ввоза автомобилей таможней было усилено направление по таможенному оформлению и таможенному контролю в части оформления автомобилей в целях обеспечения скорости оформления транспортных средств для физических лиц", — добавил собеседник.

Ранее таможня сообщала, что за 7 месяцев 2022 года владивостокские таможенники оформили 8 460 автомобилей, ввезенных физическими лицами, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 33%.

Весной на фоне укрепления рубля оживился рынок ввоза подержанных автомобилей из Японии. Пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец сообщала РИА Новости, что спрос на подержанные японские машины в апреле 2022 года увеличился вдвое относительно марта. Кроме того, весной праворульные машины в возрасте до семи лет подешевели. В Минвостокразвития рассказали о новом производстве микросхем для авто

В июле правительство РФ упростило регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы, и временно отменило обязательное требование по оснащению машин устройствами вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Пресс-служба кабмина сообщала, что из-за санкций у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими.

Новый упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. Для жителей Дальнего Востока уже несколько лет действует возможность ввоза из-за рубежа праворульных автомобилей без установки "ЭРА-ГЛОНАСС".